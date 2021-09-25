Vertiv sektörün en geniş dijital BT yönetim platformunu tanıttı

Vertiv Avocent
ADX Ecosystem, BT varlıklarının hızlı, sorunsuz ve yüksek güvenlikli uzaktan yönetimini sağlıyor. Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, veri merkezinin sürekli değişen gereksinimlerini karşılayan yeni nesil bir BT yönetim platformu olan Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem'i tanıttı. Avocent ADX Ecosystem, günümüzün daha karmaşık, hibrit ağ mimarileri ve uzak iş gücünün taleplerini karşılamak için tasarlanmış bir cihaz ve yazılım yapı taşı olarak dikkat çekiyor. Platform, şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) genelinde satışa sunuluyor.
Müşterilerin yıllardır güvendiği Avocent temeli ve düşünce liderliği üzerine inşa edilen yeni Avocent ADX Ecosystem, kurumsal, uç, bulut ve ortak yerleşim ortamlarında kullanım için tasarlandı. Platform, gelişmiş mühendislik ve tasarımla, video düzenleme ve diğer yüksek çözünürlüklü akış uygulamalarının gerektirdiği gibi çalışanların verilere hızlı ve sorunsuz bir şekilde erişmesine ve bunları kontrol etmesine izin vererek güvenli ve sağlam bir uzaktan çalışma deneyimini destekliyor. Avocent ADX Ecosystem, piyasadaki en kapsamlı BT cihazları yönetimine sahip tek bir cihazdan en hızlı ve en zengin özelliklere sahip 4K KVM'yi içeriyor.