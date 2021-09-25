‘Yatırım iştahını fırsata çevireceğiz’

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Kurulu dün gerçekleşti. Genel kurulda mevcut başkan Ayşem Sargın
yeniden seçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel kurulu için gönderdiği mesajda, New York'ta ABD'li üst düzey yöneticilerle yaptıkları görüşmelere değinerek, "Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla zikredildiğini gördük. Türkiye
'ye yönelik artan bu yatırım iştahını, YASED gibi bu alanda yetkin ve tecrübeli kuruluşlarımızın desteğiyle inşallah hep beraber fırsata çevireceğimize inanıyorum" dedi. Küresel ticaretin yüzde 9 azaldığını vurgulayan Ayşem Sargın da Türkiye'nin Küresel Yatırım Rekabetçiliği Analizi araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmada YASED üyelerinin başını çektiği mevcut yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını büyütme eğiliminin, yeni yatırımcıların ülkeye girme eğilimine göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Sargın, "Türkiye'nin daralan küresel yatırım pastasından daha yüksek pay alabilmesi için son derece önemli. Aynı çalışma, Türkiye'nin gelişmiş sanayii ve işgücü, iş yapma şekillerinde uluslararası standartlara uyumu gibi güçlü yanları olduğunu ortaya koyuyor, ki bunlar, pandemi sonrasında ülkemizi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edecek" dedi.