Dünyada iPhone sırası

UZUN süren bekleyişin ardından yeni iPhone 13 satışa sunuldu. Rusya
'dan Çin
'e, Avustralya
'dan İngiltere
'ye dünyanın her yerinde kalabalıklar, Apple mağazalarının önünde yeni iPhone 13'ü ilk satın alanlardan biri olmak için sıraya girdi. Geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 serisindeki yeni modeller tanıtılmış; iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max modellerinin yer aldığı duyurulmuştu.
Yeni iPhone 13 seramik ön yüzünün yanında yüzde 47 daha fazla ışık yakalayabilen gelişmiş kamera sistemi ve iPhone 12'den 2 buçuk saat daha fazla pil ömrüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Karantinanın ve sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu Avustralya'da ise müşteriler Apple Store
önünde sosyal mesafeye dikkat ederek kuyruğa girdi.