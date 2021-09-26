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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Nebati: 20 yılda çok önemli yol kat edildi

Nebati: 20 yılda çok önemli yol kat edildi
GENÇ Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Biz yolumuza belli bir düsturla hareket eden gençlere sahip bir ülkeyiz. Bu ülkeyi bu gençlik inşallah önümüzdeki dönemde yönetecek. MÜSİAD da buranın okuludur" dedi. Türk gençliğinin TEKNOFEST'te harikalar yarattığını belirterek, MÜSİAD gençliğinin çalışkan, dinine, ailesine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı örnek bir gençlikten oluştuğunu söyleyen Nebati, "Bu gençlik, sadece Türkiye'nin değil, İslam coğrafyasının en önemli liderlerinden birisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da örnek alıyor" diye konuştu.

YENİ İŞ MODELİ VURGUSU
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise "Genç MÜSİAD olarak bu iki yılda birlikte çok güzel işler yapacağımıza, hatta siz gençlerin bizleri zorlayarak daha azimli hareket etmemizi sağlayacağınıza inancımız tam" dedi. Yeniden Genç MÜSİAD Başkanlığı'na seçilen Yunus Furkan Akbal da "Yeni ve innovatif üretim, finans rekabet ve iş modellerine odaklanacağız" şeklinde konuştu.

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Nebati: 20 yılda çok önemli yol kat edildi
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