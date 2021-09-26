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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:56

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

AA
Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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