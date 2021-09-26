Zincir marketlerde gramaj oyunu





"Yapılan incelemeler sonucunda, anılan reklamda yer alan ürün ambalajının üzerinde net 200 gram olduğu bilgisinin açıkça görüldüğü; buna karşın belirtilen tarihlerde şikayet konusu ürünün marketler zincirinde satışa sunulan ambalajlarının 150 gram olduğu ve bu hususun tüketici tarafından Reklam Kurulu'na iletilen kasa satış fişiyle ve ürün görselleriyle de sabit olduğu, dolayısıyla tüketicinin algılama düzeyi göz önünde bulundurulduğunda söz konusu tanıtımların aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir."