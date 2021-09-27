Aspilsan Enerji geleceğin mühendisleri ile TEKNOFEST’te buluştu

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te teknolojiye ilgi duyan gençlerle buluştuklarını söyledi.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy; "Bizim bu süreçte ülke olarak en değerli kaynağımızın başında sahip olduğumuz genç nüfus gelmektedir. Yerli ve milli teknolojilere sahip olabilmek adına bu hızı ve ivmeyi yakalayıp geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizdir. Bu doğrultuda teknolojiyi yakından takip eden gençlerimizle birebir buluştuğumuz, onlarla tanışma fırsatı bulduğumuz TEKNOFEST'i çok önemsiyoruz." dedi.

GENÇLERİMİZE ESİN KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gençlerin yenilikçi fikirleri, yeni nesil teknolojik gelişmeleri yakından takibi ile yakın gelecekte dışa bağımlılığın kalmayacağını ifade eden Fuat Özsoy; "Yüksek teknoloji ürünleri üreten bir ülke olacağımıza kuşku yoktur. Teknolojinin enerjisi ASPİLSAN olarak gençlerimizi yaptıkları çalışmalarda motive edip desteklemeye devam ederek, onlardan aldığımız enerji ile de çalışmalarımıza yön vereceğiz" diye konuştu.