Ballı Barajı tamamlandığında 11 bin dekar araziyi sulayacak

DSİ Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çalışmaları devam eden Erzincan merkez Ballı Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 11 bin 570 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.



Baraj 2024 yılında tamamlanacak. Barajda dolusavak, yol ve gövde kazıları ile derivasyon tüneli yapımına devam edilmekte. Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon m3 olan Erzincan merkez Ballı Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 520 bin 500 TL katkı sağlanması hedeflenmekte.