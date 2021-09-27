Gıdada gramaj hilesini şikâyet edin

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, gıda ürünlerindeki gramaj hilesi konusunda vatandaşları uyararak, "Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı" dedi. Palandöken, bazı ürünlerde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı uyarılarda bulundu. Palandöken, vatandaşların gramaj hilesi konusunda denetimlerini kendilerinin yapmasını, bu konuda Ticaret Bakanlığı
'na şikayet başvurularını geciktirmemelerini istedi.
MARKETLERE DİKKAT
Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğuna işaret eden Palandöken, Bakanlık ve denetim ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını ve cezaları artırdığını bildirdi. Enflasyonu da olumsuz etkileyen gramaj oyunlarının devam ettiğini belirten Palandöken, "Birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Zincir marketlerden alışverişlerde dikkatli olunmalı. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı" dedi.