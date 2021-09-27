Hafif ticari satışlarına e-ticaret dopingi

YILIN ilk sekiz ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 28 büyüdü. Ocak-ağustos aylarında 109 bin 612 adet ticari araç satıldı. Pazardaki artışın en önemli nedenlerinden birisi e-ticaretin büyümesi oldu. Renault Ticari ailesinin
yeni üyeleri Express Combi
ve Express Van'ın tanıtım toplantısında konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, öncelikli hedeflerinin KOBİ'ler olduğunu söyledi. Çağdaş, "Türkiye
'de GSMYH'nın yüzde 35-40'lık bölümü KOBİ'lerden geliyor. E-ticaret başta olmak üzere ticari satışları hızlanıyor. Hafif ticari araç pazarı toplam pazardan yüzde 22 pay alıyor. Minivan segmenti ise, yüzde 50'si Combi ve yüzde 12'si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62'lik bir ağırlığa sahip. Bu nedenle ticari araçlar bizim için çok önemli. Bu sınıfta alım artmışsa bu ekonomi için iyiye işarettir" dedi. 800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmi ve 71.6 cm'lik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunan Yeni Express Combi ticari kullanıcıları hedefliyor.