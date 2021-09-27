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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:07

İhracatın devler liginde AOSB’den 17 firma yer aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İhracatın devler liginde AOSB’den 17 firma yer aldı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), faaliyet gösteren 17 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin en başarılı ilk 1000 ihracatçı” listesine yer aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit rol oynayan ihracatın, kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "İhracat, bir yandan milli geliri artırıp doğrudan kalkınmaya katkı sunarken diğer yandan döviz girdisiyle ülkemizin dış ticaretine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu nedenle biz sanayiciler olarak ihracata önem veriyor ve pazardaki gücümüzü artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Başkan Sütcü, 2020 ihracatıyla sıralamada yer almayı başaran tüm firmaları tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

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İhracatın devler liginde AOSB’den 17 firma yer aldı
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