İhracatın devler liginde AOSB’den 17 firma yer aldı

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit rol oynayan ihracatın, kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "İhracat, bir yandan milli geliri artırıp doğrudan kalkınmaya katkı sunarken diğer yandan döviz girdisiyle ülkemizin dış ticaretine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu nedenle biz sanayiciler olarak ihracata önem veriyor ve pazardaki gücümüzü artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Başkan Sütcü, 2020 ihracatıyla sıralamada yer almayı başaran tüm firmaları tebrik ettiğini sözlerine ekledi.