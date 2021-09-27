Türkiye’ye 4 milyon 66 bin 210 turist geldi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Turizm geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan I2. çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçilerin, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri ifade edilirken, Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturduğu belirtildi.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 57 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız oluşturdu.

GEZİ, EĞLENCE VE SPORTİF FAALİYET İLK SIRADA

Öte yandan turistlerin ülkemizi ziyaret amaçlarına ait rakamlarda açıklandı. Yabancı ziyaretçilerin, yüzde 70,3'ü gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ile ülkemize gelirken, ziyaret amaçlarının ikinci sırasında yüzde 14,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile iş amaçlı konferans, toplantı ve benzeri görevler oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşlarımız ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

YURT DIŞINA 395 BİN 189 KİŞİ ÇIKTI

Açıklanan aynı verilere göre, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin doları ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak gerçekleşti.