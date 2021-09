ASELSAN finansa giriyor

SAVUNMA sanayisinin gözbebeği ASELSAN finansal teknolojiler alanına girdi. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN ismi de yer alacak. Şirket, tasarımdan üretime, satıştan satış sonrası desteğe mühendisliğin her aşamasındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşacak. Bu paylaşım sırasında sadece savunma alanındaki teknolojik gücüne odaklanmak yerine her zaman olduğu gibi yerlileştirme ve millileştirme önceliğini koruyarak finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün , " Türkiye 'mizin teknolojik bağımsızlık mücadelesi için 46 yıl önce yola çıktık. Savunma alanındaki liderliğimizin yanı sıra sağlıktan ulaştırmaya pek çok sivil alanda da ülkemizin ihtiyaçlarına zamanında ve üstün kaliteyle cevap verdik. Bu sorumluluk bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi yarın da teknolojik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız yatırımlara finansal teknolojiler alanına girerek yeni bir halka eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığımız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacağız" diye konuştu.Şirketin yerlileşme ve millileşme vizyonunu bugüne kadar faaliyet gösterdikleri her alana taşıdıklarını belirten Görgün, "Finansal teknolojiler alanında hâlihazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek, önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. İmzaladığımız 129.7 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.