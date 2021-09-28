Berlin’de kira referandumundan ‘evet’ çıktı

ALMANYA
'DA Berlinlilerin şehirde gayrimenkul şirketleri tarafından yönetilen ve kiraya verilen yüzbinlerce konutun kamulaştırılması için düzenlediği referandumdan 'evet' oyu çıktı. Konut sorununa kamu odaklı bir çözüm getirmeye yönelik bağlayıcı olmayan referandumda 240 binden fazla apartman dairesinin emlak şirketlerinin elinden alınarak kamulaştırılması için seçmenlerin yaklaşık yüzde 56.4'ü evet", yüzde 39'ü se "hayır" oyu kullandı. Kentte yaşayan nüfusun yüzde 84'ü kirada oturuyor. Ortalama kira fiyatları 2010 yılından bu yana yüzde 86 arttı. Berlin
'de 2004 özelleştirme döneminde yaklaşık 100 bin konut Vonovia
ve Deutsche Wohnen
gibi emlak şirketlerine metrekare başına 1.100 eurodan satılmıştı. Konutların metrekare fiyatı 3 bin euronun üzerinde bulunuyor. Şirketler, çoğunluğu Almanya'da 550 bin dairenin sahibi bulunuyor.