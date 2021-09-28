Bitcoin madenciliği için enerji santrali satın aldı!

Bitcoin veya ethereum gibi kripto paraların madenciliği yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor. Tek bir bitcoin işlemi toplam 1700 kWh'ye kadar çıkabiliyor. Sürekli artan güç talebi, kripto madencilik şirketlerini ve büyük ekipleri, mevcut herhangi bir araçtan yararlanmaya, farklı çözümlere yönlendiriyor. Bunun son örneği de bir enerji santralinin satın alınması oldu.
Stronghold madencilik şirketi, santralde Pensilvanya'nın kömür madenciliğinden çıkan atık kömürün kullanılacağını belirtti. Ancak bu durum alüminyum, demir ve manganez gibi metallerin, toprağa ve su kaynaklarına sızarak, çevreye zarar vermesine yol açabilir. Ayrıca atık kömür halen önemli miktarda karbondioksit üretebiliyor. Bu durum, bitcoin madenciliğinin çevreye etkisini takip eden ve karşı çıkan grupların tepkisini çekebilir.
Kısa süre önce Hollanda Merkez Bankası ve ABD'de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) ekonomistler tarafından yapılan araştırmaya göre tek bir bitcoin işleminin, iki iPhone'u çöpe atmakla aynı miktarda elektronik atık ürettiği belirtilmişti.
Ethereum madenciliği geleneksel grafik işlemcileri (GPU) ile yapılabiliyor, ancak bitcoin madenciliği ASIC denilen özel donanıma dayanır. ASIC'ler, yalnızca bitcoin'in SHA-256 algoritmasında madencilik yapmak için tasarlanmıştır. Yani amaca yöneliktirler ve başka işlemde de kullanılmıyorlar. Madencilerin ASIC'leri değiştirmeleri gerekebiliyor. ASIC'lerin farklı bir yerde kullanılmaması elektronik atığa neden oluyor.