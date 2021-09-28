Bitcoin madenciliği için enerji santrali satın aldı!

Bitcoin veya ethereum gibi kripto paraların madenciliği yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor. Tek bir bitcoin işlemi toplam 1700 kWh'ye kadar çıkabiliyor. Sürekli artan güç talebi, kripto madencilik şirketlerini ve büyük ekipleri, mevcut herhangi bir araçtan yararlanmaya, farklı çözümlere yönlendiriyor. Bunun son örneği de bir enerji santralinin satın alınması oldu.