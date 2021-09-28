Giriş Tarihi: 28.9.2021

Marketler, bakanlığın denetimlerinin ardından göstermelik indirim oyununa başvurdu. Patates-soğanı alış fiyatının altında satışa sunan marketler, bazı ürünlere de iki katı etiket koyup, bunun üzerinden sözde indirim yapıyor