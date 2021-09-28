“Sigortacılık da iklim değişimine ayak uydurmalı”

Türkiye
sigorta sektörünün önde gelen reasürans şirketlerinden VHV Reasürans'ın CEO'su Maximilian Stahl, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki en önemli risk faktörlerinden biri iklim değişimi ve iklim değişiminin getirdiği doğal felaketler. Dünya Ekonomik Forumu
'nun yayınladığı Global Riskler 2021
raporunda da benzer bir çıkarım mevcut. İklim değişikliği ve buna bağlı gelişen felaketler, başta can kaybı olmak üzere ciddi manevi ve maddi kayıplara yol açıyor. Bu kayıpların bir nebze önüne geçmek için ise sigorta önemli bir güvence" diye konuştu. İklim değişikliği ile birlikte artan küresel ısınmaya bağlı kuraklıklar, heyelanlar, yangınlar ve su baskınları artarken, sonuç olarak gerçekleşen felaketler ise büyük yıkımlara yol açıyor. Son dönemde bu yönde yaşanan doğal felaketlerin, gelişmiş ya da gelişmemiş ülke yönünde bir ayrımının da olmadığını görüyoruz. Kısa süre önce Avrupa
'nın en güçlü ekonomilerinden biri konumundaki Almanya
'nın batı bölgelerini vuran sel felaketi ve yaşananlar bunun en acı örneklerinden biri oldu. Aynı şekilde Avrupa'nın güney bölgelerinde İtalya
, Yunanistan
ve Türkiye'nin cennet köşelerinde çıkan orman yangınları da başka acı örnekler olarak dikkat çekti.
'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DOĞRUDAN HİSSEDİYORUZ'
İklim değişikliğinin ekosistemi tehdit etmesiyle birlikte bu sisteme bağlı tüm işlerin de tehlikeye atıldığına dikkat çeken VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "İklim değişikliği önümüzdeki on yıllarda sigorta sektöründe bir paradigma değişikliğine neden olacaktır. Sektör finansal işlemlerini (fonlama, risk azaltıcı teknikler), işleyişe ilişkin yöntemlerini (sigorta ve hasar) ve genel faaliyetlerini düzenleyici gelişmelerle piyasadaki gelişmelerin yarattığı zorluklarla başa çıkabilecek şekilde değiştirmek zorunda kalacaktır" diye konuştu. Son yaşanan orman yangınlarının risk bağlamında acı bir tecrübe yaşattığının altını çizen Stahl, "Yangınların yaşam yerlerine, işletmelere hatta enerji üretim hatları ve tesislerine zarar verebildiğini ve buralarda çalışan ve yaşayan insanların hayatlarının büyük bir tehlike altında olduğunu ne yazık ki yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Öte yandan iklim değişikliğine doğrudan maruz kalan sektörlerin başında ise sigortacılık geliyor. İklim değişikliğiyle birlikte risklerin artması, sigorta şirketlerinin doğal afet riskini nasıl değerlendireceğini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.