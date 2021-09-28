Giriş Tarihi: 28.9.2021

“Sigortacılık da iklim değişimine ayak uydurmalı”

Son dönemde yaşanan doğal felaketlerin, iklim değişikliğinin artık günümüzün en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, “Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan doğal felaketler sigortanın önemini bizlere ne yazık ki acı bir şekilde gösteriyor. Sigortacılık da iklim değişimine mutlaka ayak uyduracak bir değişim yaşamak zorunda” diye konuştu