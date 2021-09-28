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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:38

Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta aktif büyüklük 10 yılda 5 katına çıktı

AA
Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta aktif büyüklük 10 yılda 5 katına çıktı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2011-2020 döneminde 5,4 katına çıkarak 67,2 milyar liraya ulaştı. Firmaların brüt satışları 2011-2020 döneminde yüzde 513 artışla 51,7 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde firmaların öz kaynakları ise 5,2 milyar liradan 21,9 milyar liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlenilen bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2011'de 12,4 milyar lirayken bu rakam 2012'de 15,5 milyar liraya, 2015'te 26,8 milyar liraya, 2018'te 45,6 milyar liraya, 2020'de 67,2 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2011-2020 döneminde 5,4 katına çıktı.

Bu sektör firmalarının tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde de büyümesi dikkati çekti. Sektör firmaların aktif büyüklükleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,4 artış gösterdi.

ÖZ KAYNAKLAR YÜZDE 321 YÜKSELDİ

Firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2011'de 5,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2020'de 21,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda yüzde 321 yükselmiş oldu.

BRÜT SATIŞLAR YÜZDE 513 ARTTI

Firmaların brüt satışları da 2011-2020 döneminde yüzde 513 artışla 8 milyar 440 milyon 788 bin liradan 51 milyar 731 milyon 181 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2011-2020 döneminde brüt yurt içi satışları 7,2 milyar liradan 44,5 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 986 milyon liradan 6,2 milyar liraya ulaştı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2011-2020 dönemi öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

Sektör firmaları (bin lira) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aktifler 12.361.995 15.506.231 19.089.815 22.446.819 26.796.856 30.958.772 36.312.422 45.635.037 53.573.978 67.190.832
Öz Kaynaklar 5.210.641 6.371.481 7.186.715 8.084.192 9.335.815 11.069.252 12.957.877 15.509.121 18.141.958 21.884.172
Brüt satışlar 8.440.778 10.095.319 11.998.750 14.979.503 17.751.991 20.518.617 25.303.988 34.215.985 43.134.294 51.731.181
Yurt içi satışlar 7.284.564 8.732.940 10.375.366 12.927.962 15.454.001 18.104.697 22.537.156 29.187.616 36.177.920 44.530.025
Yurt dışı satışlar 986.868 1.148.926 1.359.761 1.778.713 1.942.013 2.067.340 2.315.365 4.423.294 6.173.361 6.232.946

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Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta aktif büyüklük 10 yılda 5 katına çıktı
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