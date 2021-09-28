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Giriş Tarihi: 28.9.2021 12:35 Son Güncelleme: 28.9.2021 12:41

TOKİ İstanbul ve 18 ilde arsa satışına başlıyor: KDV'den muaf olacak

AA
TOKİ İstanbul ve 18 ilde arsa satışına başlıyor: KDV’den muaf olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı açık artırmayla satacağı bildirildi. İşte açık artırma tarihleri ve saatleri...

AA muhabirinin TOKİ'den edindiği bilgiye göre, muhammen bedeli 3 milyar 299 milyon 439 bin 221 lira olan yaklaşık 2 milyon 621 bin 379 metrekare büyüklüğündeki 444 arsa açık artırmayla satılacak.

TOKİ'DEN İSTANBUL DAHİL 19 İLDE 444 ARSA SATIŞI

Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla'da bulunan 444 arsa açık artırmayla satılacak.

KDV'DEN MUAF

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak.

ARSA SATIŞI İÇİN TARİH VE SAATLER BELLİ OLDU

13 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim Perşembe 10.30'da ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı yapılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana'da konut, Amasya'da konut-ticaret, Anakara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor.

İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak.

Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "toki.gov.tr" ile "emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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TOKİ İstanbul ve 18 ilde arsa satışına başlıyor: KDV'den muaf olacak
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