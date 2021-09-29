Alanya’da üreticilere tek tek ulaşılıyor

Antalya'nın Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bitkisel ve hayvansal üretimin devamı için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlüğe bağlı ekipler mahalleler ve yaylalardaki üreticilere yerinde ulaşıyor.

Alanya Tarım ve İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilçe müdürlüğümüz çalışanları olarak, bitkisel ve hayvansal üretimimizin, gıda arzımızın aralıksız devamı, gıda güvenilirliğinin temini, hayvanlarımızın ve bitkilerimizin sağlığını korumak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi.