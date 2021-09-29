Avrupa’da Covid-19 sonrası yeni kriz kapıda: Fiyatlar yüzde 250 arttı

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de elektrik fiyatlarında benzer artışlar görülüyor. Yılın ilk dokuz ayında spot elektrik fiyatlarındaki artışa bakıldığında; Bulgaristan'da yüzde 220'lik bir yükseliş yaşandı. Polonya'da Ocak'ta megawatt saat başına 54,89 euro olan elektrik fiyatları ise 100,84'e yükseldi. Türkiye'de Eylül'deki spot elektrik fiyatları ise megawatt saat başına 52,85 euro ile Avrupa'dan çok daha aşağı durumda. Ocak'ta megawatt saat başına 33,04 euro olan elektrik fiyatlarındaki yükseliş de Avrupa'nın gerisinde bulunuyor.