Bankacılık sektöründe oyun değişiyor

ZİRVE
kapsamında düzenlenen, A Para Haber Müdürü Serdar Kuter
'in moderasyonunda gerçekleşen 'Dijital Bankacılık Paneli'nde sektörün geleceği konuşulurken, sektörde oyunun yeniden kurulacağına dikkat çekildi. Veriyi iyi kullanan şirketlerin gelecek dönemde öne çıkacağını kaydeden Halkbank
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Atlıoğlu, "2022'de bizi çok önemli gelişmeler bekliyor. Sadece dijitalden hizmet veren bankaların faaliyete geçmesi açık bankacılık önergesinin netleşmesi ile birlikte bankacılık sektörü çok önemli bir oyun değişimine gidecek" diye konuştu. Vakıfbank
Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, gündemlerinde açık bankacılık ve platform bankacılığının olduğunu kaydetti. Merdan, şöyle devam etti: "Dijital bankacılık tarafında da mevzuatı yakından takip ediyoruz. Buralarda da kendimize ince ayarlar yaparak bu regülasyonlarla yeni rakiplerle aynı sektör üzerinde koşmayı hedefliyoruz." DenizBank
Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü ve NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, pandemi süresince sektörün paniğe kapılmadığına dikkat çekerek, Türk bankacılık sektörünün dünyaya ilham olduğunu belirtti. Çam, gelecek yıllardaki değişime dair "Şubeyi tamamen kapatacağım gibi bir yaklaşım doğru gelmiyor bana ama dijital şımarıklık, sıra beklemeden işlem yapabilmek, hızlı bir şekilde alışkanlığa dönüşüyor. Ortak ATM'ler gibi ortak şubeleri de yeni dönemde görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.