Finans Merkezi’nin % 67’si bitti

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nde fiziki tamamlanmanın eylül itibarıyla yüzde 67.51'i bulduğunu söyledi. Aşan, katılım finans konusunda bazı işbirlikleri yapabileceklerini belirterek, "İstanbul için katılım finans tarafında ciddi bir ilgi var. Yasa çalışması devam ediyor Orada iyi bir altyapı oluşturacağız" dedi. A Para'nın düzenlediği Finansın Geleceği Zirvesi'nde "İstanbul Finans Şehri
'ne Doğru" başlıklı sunum yapan Aşan, "Birkaç işbirliği peşindeyiz. Malezya bizim açımızdan önemli ama onların kendi öncelikleri var, bizim kendi önceliklerimiz var. Körfez çok hevesli ama işte onların geleceği altyapı bizim tam istediğimiz altyapı mıdır? Bunlara bakılıyor. Ancak şunu söyleyeyim; İstanbul için katılım finans tarafında ciddi bir ilgi var" diye konuştu.
AVANTAJI KULLANALIM
Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Aşan, ileride Çin
'in birinci, Hindistan
'ın da ikinci en çok gelişen ekonomi olacağını söyledi. Yatırımların batıdan doğuya, Asya
'ya kaymasına işaret eden Aşan, küresel finansın ağırlık merkezinin de yavaş yavaş buraya doğru kaydığını, Türkiye
'nin, burada yakalayabileceği fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Aşan, İstanbul'un coğrafi açıdan çok büyük bir avantajı bulunduğunu aktararak, "4 saatlik uçuşla neredeyse 2 milyarlık alana ulaşıyoruz. Bu avantajı kullanmak lazım, bugüne kadar yeterince kullanamadık" dedi.
TAHKİM MERKEZİ KURULUYOR
Finans merkezi için başlattıkları strateji çalışmalarına değinen Aşan, mevzuat çalışmalarının tamamlandığını, kanun çalışmasının gelecek dönemde Meclis'ten çıkacağını, sonrasında da yönetmeliğin geleceğini söyledi. Aşan, finansal teknolojiler konusuna çok kafa yorduklarını, hazırlıkları süren strateji belgesinin yıl sonuna yetişeceğini bildirdi. Katılım Finans Strateji Belgesi
'nin de tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Aşan, İFM Tahkim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarının başladığını, merkeze geçilirken burasının da hayata geçeceğini aktardı.