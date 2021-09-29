Hamsinin fiyatı düşmüyor, lüferde bolluk var

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda balık çeşitleri çoğaldı. Tezgahlarda balık çeşitlerinin çoğalmasına rağmen en çok tercih edilen hamsi ve palamut fiyatlarında düşüş görülmedi. Geçen sene kilosu 150 lira olan lüferin kilosu ise bolluktan dolayı 50 liraya kadar düştü. Karaköy balıkçılar çarşısındaki esnaf havaların soğumasıyla deniz yüzeyinde hamsinin çoğalacağını ve fiyatlarında düşeceğini söylüyor. İstanbul'da tezgahlarda hamsinin kilosu 35-40 liradan, palamut tanesi 40 liradan, istavrit 35 liradan lüfer ise 50 liradan satılıyor.



''LÜFERDE BOLLUK VAR''



Balık tezgahlarında şuan lüferin bol olduğunu söyleyen balıkçı Samet Balyemez, ''Geçen sene tanesi 150 lira civarı olan lüfer şuan 50 liraya geriledi. Lüferde bolluk var. Lüfer çıktığı zaman hamsiyi yiyor, o yüzden tezgahlarda hamsi az lüfer bol. Havalar soğuduğunda hamsi suyun yüzeyine çıkar, o zaman hamside bolluk yaşanır. Önümüzdeki haftalarda hamsinin bollukla beraber kilosunun 20-25 liraya kadar düşeceğini düşünüyoruz'' dedi.



''HAMSİDE FİYATLAR DÜŞMEDİ''



Hamsi fiyatlarında düşüş olmadığını söyleyen balıkçı Selim Albayrak, ''Her çeşit balık tezgahlarda bulunuyor. Hamsiye talep çok ama hamsi kısıtlı geliyor. Hamside fiyatlar bu sebeple fiyatlar henüz düşmedi. Denizlerde palamut hamsiyi kaçırıyor, lüfer de palamutu kaçırıyor. Hamsi de bolluk bekliyoruz, hamsi fiyatı şuan 35 lira civarında. Hamsi istavrit ve palamut en çok tercih edilen balıklar'' diye konuştu.