Olmaz denilen yerde kivi yetiştirdi şimdi Ukrayna’ya ihraç ediyor

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Meclis Başkanı Aşkın Şahin, kivi hasadı yapan üreticiyi ziyaret ederek bereketli ve bol kazançlı olması dileğinde bulundu. Çiftçiler ile birlikte kivi hasadı yapan Şahin, bölgede kivinin yetişmeyeceğinin iddia edilmesine rağmen sağlıklı ve lezzetli kiviler yetiştirerek Ukrayna'ya ihracat yaptıklarını anlattı.

Mersin genelinde 4 bin dekar, Erdemli'de de 800 dekarda kivi üretimi yapıldığını belirten Şahin, verimin ise 500 tona ulaştığını ve hızla artışın sürdüğünü kaydetti.

Şahin, kiviyi 830 rakımlı Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli mahallesinde yetiştirildiğini belirtti. Celalettin Sarı isimli üreticinin daha önce sebze dikimi yaptığı arazisine alternatif ürün olarak 3 dönüm araziye kivi dikerek üçüncü yılda hasadına başladığını söyledi.

Bölgenin ekolojik yapısından dolayı, meyvenin bol güneş ışınları alması, toprağının kırmızı yani organik madde bakımından zengin olmasından dolayı lezzetli olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz 2017 yılında dikim yapacağında diğer üreticiler 'Burada kivi olmaz boşuna masraf yapma' diyerek dikmemesini söylediler. Üreticimiz kimseyi dinlemedi, riske girdi ve dikimi yaptı. Dördüncü yılda yani geçen yıl dönüme 4 ton mahsul aldı, bu yıl ise dönüme 5 ile 6 ton ürün almayı hedefliyor. 'Burada kivi olmaz' denilen yerde kiviyi yetiştirdi ve o kivileri de ilgili fabrikada işledikten sonra Ukrayna' ya ihraç ediliyor. Yurt içindeki fiyatı ise 8 liradır. İmkansızı başararak standartların üzerinde üretim yapan çiftçimizi kutluyoruz." dedi.

Kivi meyvesinin C vitamini bakımından da çok zengin olduğunu ifade eden Şahin kivinin bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini vurguladı.

Kivi üreticisi Celalettin Sarı; geçmişte sebze dikimi yaptığı tarlasına kivi dikerek alternatif ürüne yöneldiğini belirterek, "İyi ki arazime kivi dikimi yapmışım. 2017 yılında 3 dönüme kivi dikimi yaptım ve geçen yıl dönüme 4 ton olarak ilk ürünü aldım. Bu yıl da dönüm başına 5-6 ton ürün almayı hedefliyoruz. Diğer sebze yetiştiriciliğine göre masrafı ve bakımı az olan kividen ben kazanç elde ettim. Diğer çiftçilerimize de tavsiye ediyorum. Burada Kivi yetişmez diyenlerin aksine yetiştirdim ve o kivilerin tamamını da Ukrayna'ya ihracata gönderiyorum. Ben imkansızı 830 rakımda başardım. Ürettiğim kiviyi bu yıl dalında 8 liradan satarak iyi gelir elde ettim. Ailem de ben de mutluyum." diye konuştu.