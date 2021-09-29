Sancar TOGG’un direksiyonuna geçti

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar
, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanıştı. Yetkililerden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a Gemlik
'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı. Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş
, kendisine eşlik etti. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
(MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojenle çalışan aracı da incele di. ANKARA