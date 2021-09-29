Sigorta sektörü 335 milyar TL’yi aştı

Turkuvaz Medya Grubu
'nun ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde Türkiye Sigorta Birliği
(TSB) Başkanı Atilla Benli
, 'Pandemi Sonrası Sigortacılık
' başlığıyla özel bir sunum gerçekleştirdi. Sektöre yatırımcı ilgisinin devam ettiği belirten Benli, son üç yılda sekiz yeni şirketin kurulduğunu ve 65 şirkete ulaştıklarını söyledi. Sigorta sektörünün 2020'de 307 milyar TL'nin üzerine çıktığını anlatan Benli, 2021 Ağustosunda 335.5 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti. Benli, "Bu dönemde sigorta şirketleri yüzde 24, hayat ve emeklilik şirketleri yüzde 33, reasürans şirketleri ise yüzde 39 büyüdü" dedi. Prim üretiminde 2020 yılını 82.6 milyar TL ile kapattıklarını anlatan Benli, bu yılın ilk 8 ayında ise 62.4 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Benli, "BES'te toplam katılımcı sayısı 13 milyona, toplam fon büyüklüğü de 190.1 milyar TL'ye ulaştı" diye konuştu. Ödenen tazminat miktarının her geçen gün arttığını anlatan Benli, "2020 yılında üstlenilen tazminat yüzde 11.3 artışla 44 milyar TL'ye çıktı" şeklinde konuştu.
İHTİYACI KARŞILAYABİLİRİZ
BES fonlarının ortalama getirilerine bakıldığında TÜFE'nin üzerinde bir getiri sağladığını vurgulayan Benli, "BES ve OKS'de son 10 yıllık ortalamada TÜFE'nin 14.4 puan, 5 yıllık ortalamada 30.6 puan ve 2020 yılında 9.1 puan üstünde bir getiri sağlandığı görülüyor. Sözleşme başına ortalama fon büyüklüğü de 19 bin TL'nin üzerine çıktı" dedi. Benli, Türkiye
'de sigorta penetrasyonunun düşük olduğunu ve ülkenin bu konuda hak etmediği bir noktada bulunduğunu belirterek, burada önemli bir potansiyel olduğunu gördüklerini dile getirdi. Sektörün Türkiye'nin uzun vadeli kaynak ihtiyacının karşılanmasında önemli roller üstlenebileceğini aktaran Benli, şöyle devam etti: "Ülkemizin politika belgelerinde de banka dışı finans sektörünün geliştirilmesi hedefleri bulunuyor ve burada sigorta sektörüne büyük görevler düşüyor. Birlik olarak biz de adımlarımızı; fırsatları doğru değerlendirme hedefiyle, kamu otoritesi ve sektörümüz arasındaki etkin iletişim ve sinerjiyi güçlendirecek projelerle atıyoruz. Türkiye'nin özellikle altyapı yatırımları için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakları uygun vade ile sağlayacak potansiyelimiz var."
BANKACILIK DIŞI FİNANS BÜYÜKLÜĞÜ 180 MİLYAR TL
ZİRVEDE Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, "Bankacılık Dışı Finansın Geleceği" özel sunumunu gerçekleştirdi. Sektörün son verilerini paylaşan Eke, "Sektörümüzün aktif büyüklüğü 180 milyar TL, toplam işlem hacmi 131 milyar TL, toplam özkaynak 32 miyar TL'ye ulaştı" dedi. Toplam müşteri sayılarının 6 milyon 991 bine çıktığını anlatan Eke, toplam personel sayısının 8 bin 400'e çıktığını kaydetti.
DÜZENLEME YAPILMALI
FKB çatısı altındaki 4 sektörün finansal sonuçlarını da değerlendiren Eke, "Bu yılın ilk yarısında, finansal kiralama sektörü yüzde 61, faktöring yüzde 47, finansman yüzde 155 büyüme kaydetti" dedi. Bu büyümenin devam edebilmesi için banka dışı finans sektöründe düzenleme yapılması gerektiğini anlatan Eke, şöyle devam etti: "Müşterilere daha uygun finansman sağlaması için aracılık maliyetlerinin düşürülmesine ihtiyacımız bulunmaktadır. Özellikle KOBİ'lerimizin ucuz finansmana hızlı erişimi için hem mali konularda hem de dağıtım kanallarında çeşitlendirilmesi ve üye şirketlerimizin tüm sermaye piyasalarından etkin olarak yararlandırılması öncelikli konularımızdan. Bu konuda BDDK ile de sık sık görüşüyor, beklentilerimizi dile getiriyoruz."
SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRAÇTA VERGİ İSTİSNASI
TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Halil Öztop, bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin arttığını belirterek, "Artan yatırımcı ilgisinin korunması sektör açısından önemli. Yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi her zamankinden daha fazla önem taşıyor" dedi. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi gerektiğine işaret eden Öztop, hedefli yatırım hesabı ve kitlesel fonlamanın geliştirilecek alanlardan biri olduğunu söyledi. Öztop, "4-6-8 Ekim tarihleri arasında Dünya Yatırımcı Haftası olacak. Sermaye Piyasaları Kongreleri'ni de 16-17 Kasım'da yapacağız" diye konuştu. Algoritmik işlemlerin arttığını anlatan Öztop, yeni teknolojik gelişmelerin riskleri de barındırdığını söyledi. Öztop, "Uygun ihraçlar için şirketlerin üzerindeki yükü minimize etmek gerekir. Sürdürülebilir ihraçlarda gelir vergisi istisnası olabilir. Yeşil tahvil ve sukuk için çalışmalara destek olacağız" açıklamasında bulundu.
PANDEMİDE RÜŞTÜMÜZÜ İSPAT ETTİK
PANDEMİDE rüştlerini ispat ettikleri bir dönem olduğunu belirten Benli, "Bu dönemde faaliyetlerimizi dağıtım kanallarımız dahil ara vermeden yürüttük. 1.4 milyar TL'lik ek tazminat ödemesi yaptık. Ek faydayla birlikte bunu 1.8 milyar liraya çıkardık. Başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere sağlık sigortasında önemli bir artış yaşandı" dedi. Pandeminin başında kaza frekansının düşük olduğunu ancak normalleşmeyle hasarlarda artışın meydana geldiğini anlatan Benli, "Parça tedariğindeki aksaklık onarım sürelerini ve ikame araç talebini artırdı. Bu da maliyetleri yükseltti" diye konuştu.