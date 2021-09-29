Giriş Tarihi: 29.9.2021

Tüketici kredilerini gerekirse pahalandırırız

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Gül, Türkiye’nin ikinci çeyrekte en kaliteli büyüyen ülke olduğunu belirterek, bunu sürdürmek için kredilerin sanayiye akması gerektiğini söyledi