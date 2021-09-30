Abdi İbrahim yeni tesisle devler ligine hazırlanıyor

109 yıllık geçmişe sahip Türkiye'nin köklü firmalarından biri olan Abdi İbrahim, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul Esenyurt
'ta 2019'da temelini attıkları fabrika yatırımlarının inşaatının bittiğini söyleyen Abdi İbrahim CEO'su Dr. Süha Taşpolatoğlu, "Sürekli yatırım yapan bir firmayız, 2022'nin sonundan itibaren peyderpey devreye alacağımız yeni yatırımlarla ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Bu fabrikanın faaliyete geçmesiyle halen üretmedikleri tüm ilaçları üretir duruma gelecekleri bilgisini veren Taşpolatoğlu, "Bu tesiste birkaç ürün dışında dünyada üretilen her ilacı üretebilir duruma geleceğiz. Bu hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli bir adım" değerlendirmesini yaptı.
HEDEF AMERİKA PAZARI
Deloitte
tarafından hazırlanan ve Abdi İbrahim'in 2020 yılı Türkiye faaliyetlerini kapsayan "Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim'in Türkiye'deki Sosyoekonomik Etkisi" isimli raporunun sonuçlarının açıklandığı toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan CEO Taşpolatoğlu, "Uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en büyük 100 ilaç şirketinden biri olmak. 19 yıldır sektörün lideri konumundayız" dedi. Yeni yatırımla güçlerine güç katacaklarını anlatan Taşpolatoğlu, şöyle devam etti: "Yüzde 100 yerli bir marka olarak güçlü bir uluslararası marka olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ciromuzun yarısını uluslararası faaliyetlerimizden elde etmek istiyoruz. Yurtdışında şirket kurmak çalışmalarımıza Almanya
ile başladık. Bu adımlarımız Suudi Arabistan
ve Amerika
ile devam edecek. Amacımız ülkemizde ürettiğimiz ürünlerimizi bu pazarlara göndermek. Öncelikli hedef pazarımız Amerika. FDA onayı alarak bu pazar için üretim yapar duruma gelmek istiyoruz." İnaktif ve MRNA aşılarının üretimi için de sertifika aldıklarını söyleyen Taşpolatoğlu, bu alanda da en büyük ve en modern tesislerden biri olacaklarına vurgu yaptı.
YABANCI YATIRIM ÇEKİYOR
2018'de 100 milyon dolarlık yatırımla AbdiBio tesislerini hizmete aldıklarını hatırlatan Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül ise, şirketin küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak ülkemize 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmasını sağladığını hatırlattı. Bülbül, "60'tan fazla ülkeye yurtdışı satışlar hariç olmak üzere 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmaları ve yeni yatırım planlarıyla, söz konusu yıllık etkinin 2023 itibarıyla yaklaşık 2 kat büyümesi öngörülüyor" değerlendirmesini yaptı.
645 MİLYON DOLARLIK KATMA DEĞER
RAPORA göre 2020'de Abdi İbrahim, Türkiye'deki operasyonları sonucunda, sağladığı istihdam, yaptığı yatırım, gerçekleştirdiği ihracat hacmi ve ödenen vergiler sonucu ülkeye yaklaşık 645 milyon dolarlık katma değer yarattı. Şirketin dolaylı olarak toplam 20 bin kişiye istihdam yarattığını anlatan Taşpolatoğlu, yatırımın tamamlanmasıyla bu etkinin katlanarak artacağına vurgu yaptı. Rapora göre, geçen yıl Abdi İbrahim'in ekonomiye doğrudan etkisi 287 milyon dolar, dolaylı etkisi 63 milyon dolar oldu. Tetiklenen ekonomik değer ise 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.