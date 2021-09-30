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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:10

Bakan Karaismailoğlu yerinde inceledi: Tarihi Develioğlu Köprüsü yenilendi

AA
Bakan Karaismailoğlu yerinde inceledi: Tarihi Develioğlu Köprüsü yenilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan tarihi köprülere sahip çıkıp, onları yenilediklerini, böylece tarihe ve kültüre sahip çıktıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yenileme çalışmaları yapılan Ankara'nın Kalecik ilçesindeki Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemede bulundu. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'dan ilçeye ve köprüye ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir noktasında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olan tarihi köprülerimize sahip çıkarak, onları yenileyerek hayata kazandırıyoruz. Böylelikle tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz." dedi.

Kızılırmak üzerindeki Tarihi Develioğlu Köprüsü'nün uzunluğunun yaklaşık 140 metre, genişliğinin de 3,6 metre olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, Selçuklular döneminde yapılan köprüde 7 göz bulunduğunu, yenileme çalışmalarında bütün gözlerin açığa çıkarıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, söz konusu projelerle tarihi değerleri, kültüre ve yaşama kazandırdıklarına işaret ederek, bu projelerle birlikte Türkiye'ye hizmetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Akyurt'ta bugün kavşak açılışı gerçekleştireceklerini ve çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran, hayat kalitesini artıran projelere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Bakan Karaismailoğlu yerinde inceledi: Tarihi Develioğlu Köprüsü yenilendi
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