Bakan Pakdemirli: Çiftçilerimizin alın teri karşılıksız kalmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da düzenlenen 'İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı' katıldı.
Bakan Pakdemirli, "İklim değişikliği ve pandemi süreci, tarım ve gıda piyasalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları artış göstermiştir. Biz tarımsal ürünlerdeki bu artışları, yakından takip ediyoruz. Üreticilerimiz, maliyetlerindeki artıştan endişe etmesin, gönüllerini ferah tutsunlar. Onun için ekmeye, dikmeye ve biçmeye devam etsinler. Çiftçimizin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleri maliyetlerinin üzerinde değer bulacaktır. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
5. TOPLANTI ADANA'DA
Küresel ısınmanın tarımsal üretime etkisini azaltmak için düzenlenen 'İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'nın 5'incisi Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, iş sektörü temsilcileri, çiftçiler katıldı. Çukurova'nın dünyanın en önemli ovalarından biri olduğunu belirten Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Çukurova'yı iklim değişikliği etkilerine karşı hazırlamak bizim için çok önemlidir" dedi. Suyun öneminden bahseden Adana Valisi Süleyman Elban ise: "Bu toplantıyla birlikte bu konuda hızlı bir yol alırız. Bu felaketten an az etkilenerek en az maliyetle en fazla ürünü üretip tarımsal üretimdeki gelir miktarımızı da arttırmış oluruz diye temenni ediyorum" diye konuştu.
İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ
Toplantıdaki konuşmasında dünya genelinde yaşanan iklim krizine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Son yüzyıla, dünyada nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme ve endüstriyel tarımın yükselişiyle birlikte ekosistem ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da giderek artmıştır. Bu yoğun üretim sürecinin çevreye ve atmosfere verdiği tahribatla, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri artık ciddi boyutlarda hissediyoruz. IPCC 6'ncı Değerlendirme Raporu'na göre, sanayi devriminden bugüne, yani yaklaşık 200 yıldır dünya ortalama sıcaklığı 1,1 derece arttı. Son 10 yıl ise, tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle artık, kuvvetli fırtınalara, aşırı yağışa, yoğun sıcak hava dalgalarına ve uzun kuraklıklara daha sık şahit oluyoruz. Son 50 yılda; sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünyada son 20 yılda en az 1 milyar 650 milyon insan selden, 1 milyar 430 milyon insan kuraklıktan etkilendi. Eğer tedbir alınmazsa, 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağı, nüfusun yarısının ise susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor" dedi.
TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNE DARBE
Küresel ısınmanın en fazla darbe vuracağı sektörlerin başında tarım ve gıdanın geldiğini kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:
"Tarımsal üretimde iklim değişikliğinin etkisiyle 2050'ye kadar verimde yüzde 10 ila 25 arasında bir düşüş bekleniyor. Evet, tablo çok da iyiye gitmiyor. Bu tablo ve yaşanan bütün bu olumsuzluklar da gösteriyor ki bizler iklimden daha hızlı değişmek zorundayız. Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz havzası, sıcak hava dalgalarına en fazla maruz kalmakla birlikte kuraklık riski fazla olan bölgelerin başında geliyor. Bu durum; bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerimizde kuraklık ve bazı bölgelerimizde de büyük orman yangınları olarak karşımıza çıktı. Temmuz ayı dünyada son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti. Ülkemizde son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını yaşanmışken, 28 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında, toplam 17 günde 16 büyük orman yangını meydana geldi. Bu afetlerin yanı sıra; iklim değişikliği su döngüsünü de olumsuz etkiliyor."
"GÖNÜLLERİNİ FERAH TUTSUNLAR"
İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklığın sıklık, süre ve şiddetinde artış yaşanması beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacak. O nedenle; tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak, artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarımı dönüştürüp, ormanı güçlendirip, suyun verimli kullanımını sağlayarak, değişen iklim koşullarına hazır olacağız. Ayrıca; iklim değişikliği ve pandemi süreci, tarım ve gıda piyasalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları artış göstermiştir. Biz tarımsal ürünlerdeki bu artışları, yurt içi ve yurt dışı piyasaları bakanlık olarak faaliyete geçirdiğimiz ürün masaları vasıtasıyla, üretimin her anını yakından takip ediyoruz. Politikalarımızı bu birimden çıkacak değerlendirme raporlarına göre oluşturuyoruz. Bundan dolayı; üreticilerimiz, maliyetlerindeki artıştan endişe etmesin, gönüllerini ferah tutsunlar. Tohumu toprakla buluşturmaya devam etsinler. Çiftçimizin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleri maliyetlerinin üzerinde değer bulacaktır. Tarımsal destekler yanında, uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."