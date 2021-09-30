Ekonomik güven 3 yılın zirvesinde

TÜRKİYE İstatistik Kurumu
, (TÜİK) verilerine göre ağustos ayında 100.8 olan ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 1.6 oranında artarak 102.4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici Güven Endeksi
bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 1.8 oranında artarak 79.7 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1.0 oranında artarak 113.3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artarak 117.8 değerini aldı.