Girişimcilere yönelik iş geliştiren kurumlara hibe desteği

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nden (ICMPD) yapılan açıklamaya göre, ICMPD, 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu ICMPD; dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Bu bağlamda AB tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD'nin hayata geçirdiği ENHANCER projesi kapsamında; öncelikli olarak sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı. Proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor.

Kuruluş; bu çerçevede Temmuz 2021'de Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı, Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı ve İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı olmak üzere toplam 10 milyon 150 bin avroluk 3 hibe programı duyurmuştu.

10 ŞEHRE 3 MİLYON AVROLUK HİBE

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nın son başvuru tarihi uzatılırken, program için 29 Ekim 2021'e kadar proje başvuruları yapılabilecek.

Başvuruları alma aşamasındaki hibe programı; girişimcilere verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek.

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nda başvuru sahiplerine 10 bin ila 30 bin avro aralığında toplam 3 milyon avroluk hibe sağlanacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Hibe programına söz konusu 11 şehirden üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi yerel kurum ve kuruluşlar ile geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluma hizmet eden STK'lar proje sunabilecek.

Belirtilen 11 ilden birinde faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar; girişimcilik potansiyeline sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile Türk girişimcileri teşvik eden ve kayıtlı ekonomiye yönlendiren projeler geliştirerek bu hibeden yararlanabilecek. Bu sayede iki toplumun uyumu için paralel oranlarda katkı sağlayacak projelerin dikkate alınmasının yanında, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ile istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dahil olmaları sağlanacak.

Hibe programının hedefleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak ICMPD ekibi, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 28 Eylül-8 Ekim'de bilgilendirme toplantıları organize edecek.