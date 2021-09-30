



ELEMAN OLMADIĞI İÇİN MAKİNALAR ÇALIŞMIYOR

Eleman sıkıntısının zora soktuğu sektörlerden biri de plastik oldu. Pandemiyle birlikte batılı alıcıların en önemli tedarikçisi konumuna yükselen Türk üreticiler, kapasitelerini artırmak için yeterli eleman bulamamaktan şikâyet ediyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Bu dönemde 'Üyelerinizin size ilettikleri en büyük sorun nedir' diye sorarsanız 'eleman bulamamak' derim" diye konuştu.



Bu nedenle makinelerin çalışamadığını söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti: "Bu sorun sadece büyük şehirler için geçerli değil, Anadolu'da pek çok şehirde plastik üreticileri çalıştıracak eleman bulamıyor. Özellikle mavi yakada bu sorun hammedde sıkıntısı ya da artan navlun maliyetlerinin bile önüne geçmiş durumda. TOBB'da yaptığımızson sektör toplantısına da eleman bulamama sıkıntısı damga vurdu. Türkiye üretimde ciddi bir büyüme yakaladı. Bu gümüzü kaybetmememiz için istihdam ayağında ciddi desteğe ihtiyacımız var. Tüm tarafların bu sorunun çözümü için üzerine düşeni yapması gerekiyor."