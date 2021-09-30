Pandemide mobilya ihracatı arttı

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'da yayınlanan KOBİ Platformu programında pandemi sürecinde hareketli olan mobilya sektörünün ihracata olan katkısı masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül
'ün sunduğu programa konuk olan İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uludağ, İnegöl deyince mobilyanın akıllara geldiğini belirterek, "Türkiye
mobilya sektörüne çok ciddi katkı sağlayan şehrimiz, üretim ve istihdam anlamında mobilya sektörünün merkezi konumundadır. Geçen yıl pandemi sürecinden sonra 2021'e ihracat rakamlarının artışlarıyla başladık. Geçen yıla nazaran yüzde 40 ila 42 bandında artış gerçekleşti" dedi. Mobilyanın ihracat merkezli bir sektör olduğunun altını çizen Uludağ, "Tüm dünyaya ihracat yapmaya başladık. Şuan itibarıyla mobilya ihracatı 3 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda 4 milyarlık hedefi 4.5 milyara çıkararak rekor kırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. İnegöl'ün ihracat rakamlarına çok ciddi katkı sağladığını vurgulayan Yavuz Uludağ, "Türkiye mobilya sektörünün yüzde 20'sini karşılıyoruz. Bu karşılama oranı da her geçen yıl artıyor" diye konuştu.
ÇİN'DEN DAHA AVANTAJLIYIZ
Türkiye'nin coğrafi konum ve lojistik açıdan Çin
'e oranla çok avantajlı olduğunu kaydeden Uludağ, "Pandemiden dolayı Çin'de baş gösteren sorunlar bizim ülkemize avantaj olarak yansıdı. Pandemi sürecinden itibaren başta Avrupa
, Afrika
ve Amerika
olmak üzere birçok iş bağlantıları kurmaya başladık" dedi.
KOBİ'LER CAN DAMARIMIZ
TÜRK ekonomi sektörünü KOBİ'lerin ayakta tuttuğunu söyleyen Yavuz Uludağ, özellikle mobilya sektörünün KOBİ merkezli büyüyen bir sektör olduğunu söyledi. Uludağ, "Özellikle KOBİ'ler çok ciddi atılım göstererek mobilya ihracatına çok ciddi katkı sağladı. Hiçbir şekilde negatif bir oranla karşılaşılmadı. Bunun da sebebi KOBİ'lerin çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmesi. KOBİ'ler bizim can damarımız. Onları desteklemek için çeşitli adımlar atıyoruz. KOBİ'lerimiz üretimlerini daha fazla çeşitlendirerek büyük ölçekli işletmeler haline geleceklerini düşünüyoruz" dedi.