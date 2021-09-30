Şirket maillerimizi okuyabilir mi? Bütün çalışanları ilgilendiren karar!

BİLGİLENDİRME YAPILMALI

Bu noktada işverenin sizin e-postalarınızı denetleyebileceği ve inceleyebileceği emsal bir karar ile hüküm altına alınmış oldu. Ancak burada işverenini de tüm çalışanları bu konuda uyarması ve e-postaların izlendiği ya da incelenebileceği noktasında bilgilendirme yapması gerektiği kanaatindeyiz. Bu yetkinin kimlerde olduğu da bildirilmeli. Yetkisiz kişiler iş yeri maili de olsa yazışmaları okumamalı. Çünkü bu yazışmalar özel hayatla ilgili olmasa bile şirket sırları, ya da belli departmanların, ya da belli çalışanların genelin bilmemesi gereken bilgilerini de içerebilir.