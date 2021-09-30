Unicredit de büyüme tahminini yükseltti

İTALYAN Unicredit
, Türkiye
için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 7.5'ten 9.7'ye, 2022 için yüzde 3.5'ten 5.5'e yükseltti. Yapılan açıklamada Merkez Bankası
'nın faiz indirimlerine paralel olarak gelecek kredi artışının 2022 büyüme tahminin yukarı yönlü revize edilmesinde etkili olduğunu vurguladı. 23 Eylül'de 100 baz puanlık faiz indirimine imza atan Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 300 baz puan daha faiz indirimi beklediğini açıkladı. Standard&Poor's da Türkiye ekonomik büyüme tahminini yüzde 6.1'den 8.6'ya yükseltmişti.