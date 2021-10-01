Antalya’da sadece 5 km mesafede domates fiyatı yüzde 176 arttı!





KOMİSYONCUNUN FİYATA ETKİSİ OLMUYOR



Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya, kentte üretilen domatesten bibere, patlıcandan kabağa yaş sebze ve meyveleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiyor. Üreticinin bütün sezon büyük emekle yetiştirdiği ürünler, kent merkezinde bulunan ve Antalya'nın en büyük toptancı hali olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ne getiriliyor. Buraya sabaha karşı gelen ürünler, komisyoncular tarafından teslim alınarak o gün oluşan borsaya göre fiyatlandırılıyor. Belirlenen kilogram fiyat üzerinden komisyoncu yüzde 11.44 kesinti yapıyor. Yüzde 8'ini kendisine alıp vergi ve işçi maliyetlerini karşılarken geri kalan 3.44'ü ise üretici adına devlete hem vergi hem de Bağkur gibi giderler için ödeniyor. Üreticinin eline kilogramını 5 liraya getirdiği üründen kesintiler sonrası 4.43 TL geçiyor. Tüccar ise ürünü komisyoncudan alıp nakliye ve işçilik masraflarını da ekleyerek yurt dışına ya da iç piyasaya sunuyor.