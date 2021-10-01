ŞİKAYETLERDE ARTIŞ VAR

Akademisyen ve hukukçu Mustafa Zafer, son dönemlerde bu tür şikâyetlerde artış yaşandığını belirterek, "Vatandaşların daha önce hayatlarında hiç tanımadıkları kimselere borçlu gibi gösterilmesi yeni nesil bir dolandırıcılık olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Mağdurların kendi isimlerine düzenlenmiş senetlerden haberdar olduktan sonra duruma itiraz etmeleri ve süreci kendi lehlerine çevirmelerinin zaman aldığını anlatan Zafer, "Hiç kimseye borcu olmayan bir vatandaş, sadece imzasının bir dolandırıcılık işlemine konu edilmesi sebebiyle borçlu hale gelebiliyor. Bu sebeple ticari hayatı bozulan birçok mağdur var" diye konuştu. Konuyu emniyet yetkililerinin de takibe aldığına dikkat çeken Zafer, bu gibi mağduriyetler ile karşı karşıya kalan vatandaşların durumu derhal polise ve adli mercilere bildirmeleri , bir avukattan da yardım talep etmelerini önerdi.