Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dış ticaret açığı yüzde 32.4 azaldı
Giriş Tarihi: 1.10.2021

Dış ticaret açığı yüzde 32.4 azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 32.4 azaldı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23.6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 32,4 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 9.8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ağustosta yüzde 81.6'ya yükseldi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dış ticaret açığı yüzde 32.4 azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA