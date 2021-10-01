TÜRKİYE İstatistik Kurumu
ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23.6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 32,4 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 9.8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ağustosta yüzde 81.6'ya yükseldi.