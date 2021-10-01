Fahiş fiyat ile mücadelede yeni adım! Vergi desteği geliyor

Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:20 Son Güncelleme: 1.10.2021 09:50

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Gıda enflasyonu ve spekülasyonlar ile fiyatların yükseltilmesini önlemek için hazırlanan yasa teklifleri içinde yer alan kooperatifler ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Kadınlar başta olmak üzere kooperatiflere vergi indirimi, hallerde öncelik gibi birçok kolaylıklar sağlanacak. Kooperatif yönetimlerine çeki düzen verilecek.

AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte özellikle spekülasyonlar ile gıda fiyatlarının yükselmesini önlemeye dönük yasal düzenlemeleri arka arkaya gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de kooperatiflerin desteklenmesi, hem üreticinin ürününü değerinden satması hem de tüketicinin düşük fiyata sağlıklı gıdaya ulaşmasına destek verecek düzenleme.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan toplantıda kooperatiflere dönük yasa teklifi ele alındı ve düzenleme genel hatları ile ortaya çıktı. Teklifin kısa sürede Meclis gündemine gelip yasalaşması bekleniyor. Teklifte şu düzenlemeler yer alıyor: