Her 3 ödemenin 2’si temassız

YAPI Kredi
kartları ile yapılan her 3 peşin fiziki işlemden 2'si temassız ödenirken, Kovid-19 salgını süresince düşüş yaşayan restoran harcamaları 2021'in ilk 8 ayında bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak, salgın öncesi seviyesinin de üzerine çıktı. Worldcard'ın 30. yılı kapsamında Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen
ve Yapı Kredi Grup
Direktörü İçten Akalın
'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, kredi kartı kullanımında yaşanan gelişmeler ve salgın sürecinin kart kullanımına etkileri hakkında bilgi verildi. Salgın döneminde World Pay
ödeme çözümlerinin kullanımının arttığını dile getiren Ülgen, ödeme sistemlerinde yaşanan dönüşüme işaret ederek, ilk 8 ay ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında World Pay'in toplam işlem adedinin ve cirosunun da yaklaşık 2.5 katına çıktığını aktardı. Yapı Kredi Grup Direktörü İçten Akalın da World'ün yaklaşık 35 milyon kart, 20 milyonu aşkın müşteri adedi ve lisans bankaları dahil 900 bin üye işyerinin olduğu büyük bir ekosistemi temsil ettiğini belirtti. Akalın, "Worldcard ile 25 milyar işlem yapıldı. Dakikada ise yaklaşık 5 bin kişi cebinden Worldcard'ı çıkartıyor. Toplam kazanılan puan miktarı 12 milyar TL'yi aşmış durumda" dedi.