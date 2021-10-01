İkinci el telefonda KDV yüzde 1’e indi

EN az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Karar ile yıllık büyüklüğü 20 milyar liraya ulaşan ikinci el piyasası yenilenmiş ürün garantisi ve sertifikalı telefonlar ile kayıt altına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, kararın ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkati çekti. Sayan, "Özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomimize yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme" ifadelerini kullandı.
20 MİLYON EL DEĞİŞTİRİYOR
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği
(MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı
ise konuya ilişkin SABAH
'a yaptığı değerlendirmede, bu kararla güvence altına alınan ikinci el telefon sektörü, vatandaş ve devletin kazanacağını belirterek, "Bugüne kadar ikinci el cep telefonları vatandaşlarımızın alım yaptığında birçok mağduriyetler yaşadığı bir konuydu. En başında güvenlik açıkları söz konusuydu. Şimdi alınan bu KDV indirimi kararıyla ilk başta 1 milyar dolarlık israfın önüne geçileceğini düşünüyoruz. Bugün eş dost arasında yapılan değişimlerle 20 milyona ulaşan bir ikinci el piyasası bulunuyor. Vatandaşlarımız şimdi daha makul fiyatlarla istedikleri teknolojiye ulaşabilecek" dedi.
MEVCUT İKİNCİ EL PİYASASI ŞU AN KAYIT DIŞI
ŞU anda mevcut ikinci el piyasasının tamamına yakınının kayıtdışı olduğunu anlatan Turnacı, "İkinci el piyasasında şu anda hiç fatura kesilmiyor. Haliyle piyasa fiyatlandırmaları da buna göre oluşmaktaydı. Şimdi kararla sektör kayıt altına alınacak" dedi.