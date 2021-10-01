İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bunu yapan şimdi yandı





'İNSANI ÇOK GÜZEL KANDIRIYORLAR'



Duruşmanın ardından konuşan Bayram Yılmaz "Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. 1800 lira demişti, 1500 liraya anlaştık. 'Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim' dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da 'Ben bilmiyorum' dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi" dedi.