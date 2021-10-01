İstanbul yeni metrolarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti

"YATIRIMLARIMIZI BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin ve İstanbul'un refahı için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Metro hatlarımız Türkiye'ye ve İstanbul'a büyük değer katacak. Projelerimizin hepsi tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem hattının yarısından fazlası bakanlığımız tarafından yapılmış olacak."