Kooperatiflere vergi desteği

AK Parti
, TBMM'nin açılmasıyla birlikte özellikle spekülasyonlar nedeniyle gıda fiyatlarının yükselmesini önlemeye dönük yasal düzenlemeleri arka arkaya gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de kooperatiflerin desteklenmesi, hem üreticinin ürününü değerinden satması hem de tüketicinin düşük fiyata sağlıklı gıdaya ulaşmasına destek verecek düzenleme olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
'ın katılımıyla yapılan toplantıda kooperatiflere dönük yasa teklifi ele alındı. Teklifin kısa sürede Meclis
'e gelip yasalaşması bekleniyor. Teklifte şu düzenlemeler yer alıyor:
DESTEK VE İSTİHDAM:
Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması için kooperatifler ve buralardaki istihdam desteklenecek.
KADINLARA DESTEK: Kadın ve kırsal kalkınma
kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yapılıp vergi avantajı sağlanacak. Hal'lerde bu kooperatiflerin ürünlerine öncelik tanınacak.
YÖNETİMLERE ÇEKİ DÜZEN:
Kooperatif yönetimleri ile ilgili tüm suistimal noktaları ortadan kaldırılacak. 20 yıl aynı kişinin başkanlık yapması, kuruluşa eş-dost-akraba doldurması, yüksek maaşlarla üyelere zarar vermesinin önüne geçilecek. Yönetim kurulu üyeleri en az 6 ay kooperatifçilik hukuku ile ilgili ders alacak.
BİRDEN FAZLA YÖNETİM YOK:
Bu kapsamda kooperatif başkanları en fazla iki yıl üst üste seçilebilecek. Birden fazla kooperatifin yönetimin kuruluna üye olunamayacak, birkaç yerden maaş alınamayacak.
ÜYE YAZIMLARI VE DELEGELER:
Adam kayırmalara dönüşen üye yazımlarının önüne geçilecek. Delege listesi elektronik ortamda yayınlanabilecek.
HESAPLAR DENETLENECEK:
Kooperatiflerin gelir giderlerini, bilançoları elektronik ortamda görülebilecek. Böylece ortaklar mali durumun, paranın nereye gittiğini denetleme imkanına sahip olacak.