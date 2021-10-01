Köylere Orköy projesinden 300 milyon destek

Tarım ve Orman Bakanlığı; ülke genelinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü orman köylerinde yaşayan halkın sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla başlattığı ORKÖY projeleri kapsamında Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı köylerde çiftçilere koyun ve koçları dağıtılmaya başlandı.

KOYUN VE KOÇLAR DAĞITILDI

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi'nce yürütülen proje kapsamında 30 koyun ve 1 koçuna kavuşan Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Bekirler Köyü'nde yaşayan Kıymet Kolsal (52); "Tüm geçim kaynağımız şuan hayvancılık oldu. Herkes köylerden göçüp giderken bu bizim için yeni bir ekmek kapısı oldu. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

7 KÖY PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Küçükbaş hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yiğitler Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki 13 bin 200 metre kare alanda otlatma alanı olarak ilan edilirken Bekirler, Üçyol, Aşağışapçı, Yukarışapçı, Işıkeli, Aşağışevik, Yukarışevik köyleri de ORKÖY kredi destek programına alındı.

300 MİLYON TL DESTEK

Türkiye'nin coğrafi şartları göz önüne alınarak hayata geçiren projeler kapsamında 2020 yılında 9 bin 248 aile ve 2 kooperatife 56,2 milyon Türk lirası hibe, 194,1 milyon Türk lirası kredi olmak üzere toplam 250,3 milyon Türk lirası destek verildiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2021 yılında bu rakamın 300 milyona ulaştığını söyledi.



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey

"TEMEL HEDEFİMİZ KÖYLÜMÜZÜ KALKINDIRMAK"

Türkiye'nin coğrafi yapısını göz önüne alarak ihtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye, onlara ek istihdam alanları sağlamaya çalıştıklarını belirten Orman Genel Müdürü Karacabey, "Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda orman köylülerimizin daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösteriyoruz. Bu destekler sayesinde hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. 2020 yılı uygulamalarını yüzde 100 gerçekleşme ile tamamladık. Bilgi almak ya da faydalanmak üzere müracaatta bulunmak isteyen vatandaşlarımız köylerinin bağlı bulunduğu Orman İşletme Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü ya da Orman Bölge Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri halinde gerekli. Desteğin verileceğini, çalışma alanına giren orman köylerinde bu desteklerden faydalanmanın maksimum düzeye çıkarılarak, orman köylümüzün sosyal ve ekonomik açıdan desteklemek ve bu destek sayesinde doğanın olumsuz koşullarını en aza indirmek, yöre halkının ürünün ve ürünün kalitesini artırarak yerinde kalkındırma proje ve uygulaması yapmadığımız köy, ulaşamadığımız orman köylüsünün kalmaması hedefimizdir." diye konuştu.