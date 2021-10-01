Ozan Elektronik Para NGN ile işbirliği yaptı

Elektronik para konusunda alınan kararlar tüketici ve kurumlara farklı fırsatlar sunmaya başladı. Ozan Elektronik Para, hızlı ve güvenli bir müşteri deneyimi için NGN ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Ozan Elektronik Para kullanıcılarının verileri, Uptime Institute Tier III
sertifikaları ve PCI DSS güvenlik sertifikasına sahip 'operatör-bağımsız' veri merkezi Star of Bosphorus
'ta tutuluyor. Finansal teknolojiler sektöründe hızlı, verimli ve güvenli işlemler yapabilmeyi en üst seviyeye taşıyan bu iş ortaklığı, kullanıcıların veri güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Elektronik paranın kullanılmasının önündeki en büyük bariyer "güven sorunu" büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
İş birliği töreninde konuşan Ozan Elektronik Para CEO'su Ömer Suner
, "Tüm dünyada yenilikçi ve insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojiler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ozan Elektronik Para olarak yenilikçi, güvenilir, verimli ve hızlı çözümlerimizi kullanıcılarımıza ulaştırmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sektöründe öncü kurumlardan NGN ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, kullanıcılarımızın verilerinin korunmasına verdiğimiz değeri ortaya koyuyor" dedi.
HIZLI ÇEVİK GÜVENİLİR
NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su İnanç Erol
da, veri merkezinin yüksek güvenlik standartlarına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bulut bilişim hizmetimiz NGN Cloud
, hızlı, çevik ve güvenilir bir altyapı sunarken, dünyanın en itibarlı güvenlik sertifikalarına sahip profesyonel teknik ekibimizin sağladığı güvenli yönetim hizmetleriyle öne çıkıyor."