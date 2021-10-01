Rekabet Kurulu’ndan Trendyol’a tedbir kararı

Rekabet Kurumu
, DSM Grup
Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş (Trendyol
) hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı aldı. Kurul tarafından, Trendyol hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
'un ilgili maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla ön araştırma yapılmasına karar verildi.
Ön araştırma sürecinde algoritmalar ve bilişim sistemlerinde yer alan veriler üzerinde yapılan yerinde inceleme sonucunda, Trendyol'un, hem 3'üncü taraf satıcıların satışlarına aracılık ettiği hem de TrendyolMilla
, TrendyolMan
ve TrendyolKids
gibi kendi markalarının satıcısı olduğu aynı platform üzerinde, kendi ürünlerine haksız avantaj sağlayacak şekilde listeleme algoritmasına müdahale ettiği, kendi markalarının pazarlama stratejisinin oluşturulmasında pazaryeri faaliyetleri kapsamında elde edilen verileri kullandığı, yine algoritmaya yapılan müdahalelerle pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı tespit edildi.
KAYIRMACILIK TESPİTİ
Bu deliller ile birlikte, çok kategorili pazaryeri platformları pazarında Trendyol'un, son yıllarda, başta moda olmak üzere, tüm kategorilerde önemli pazar payı elde ettiği dikkate alındığında söz konusu uygulamaların nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini taşıdığından geçici tedbir alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, Trendyol'un, algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahaleler de dahil, kendi ürünlerini kayırmaya, satıcılar arasında ayrımcılık yapmaya ve pazaryeri faaliyetlerinden elde ettiği verileri kendi markaları lehine paylaşımına ve kullanımına yönelik tüm davranışlardan kaçınması ve bu kararların denetlenebilirliğini teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması gerektiğine karar verildi.
PAZAR PAYI VURGUSU
Hatırlanacağı üzere geçen hafta Trendyol'un merkezinde aralıksız iki gün boyunca incelemeler yapılmış, algoritmalara kadar detaylı araştırmalar yapılmıştı. İnceleme sonrasında getirilen tedbir kararı, Trendyol'un kendi mağazasına diğer satıcılara göre daha ayrıcalıklı davrandığına işaret ediyor. Alınan karara göre Trendyol, kendi ürünlerini rakiplerine karşı daha avantajlı konumda gösteremeyecek. Rekabet Kurulu
'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada "Çok kategorili pazaryeri platformları pazarında Trendyol'un, özellikle son yıllarda, başta moda olmak üzere, tüm kategorilerde önemli pazar payı elde ettiği dikkate alındığında söz konusu uygulamaların nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınmasına karar verilmiştir" denildi.