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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 1.10.2021 08:07

Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlandı! TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj indirimi süresi 31 Aralık 2021'e kadar bir kez daha uzatıldı.

Ekim 2020'den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi bir kez daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek.

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek. 30 Eylül'de son bulması öngörülen uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı
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